¿Dónde Donar Cabello en Monterrey para Limpiar Derrame de Petróleo en el Golfo? Puntos de Acopio
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En Nuevo León fueron habilitados tres puntos para recolectar cabello y otro tipo de donaciones para ayudar a limpiar el derrame de petróleo en el Golfo de México
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Como medida para limpiar el derrame de petroleo en el Golfo de México, que se ha extendido a las costas de Veracruz, Tamaulipas y Campeche, asociaciones civiles y activistas realizaron una convocatoria nacional para donar cabello de humano y mascotas. A qué te decimos cuales son los centros de acopio en Nuevo León a los que puedes llevar tu pelo.
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Con este cabello recolectado se elaboran las barreras de contención que ayudan retener el hidrocarburo derramado en el mar. De acuerdo con los organizadores de esta colecta, un kilo de pelo humano o animal absorbe hasta ocho litros de petróleo.
Direcciones y horarios de centros para recolección de cabello
En el estado de Nuevo León son tres centros de acopio los que estarán recolectando las donaciones de cabello en los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, para ayudar a limpiar el derrame de petróleo en el Golfo de México.
Monterrey
- Nueva Inglaterra 4325, Residencial Lincoln: de lunes a viernes de 4:30pm a 9pm / sábado y domingo de 11am a 9pm
- Colectivo voz de los usuarios: Océano Ártico 6248, colonia Villa Alegre, 64130
San Pedro Garza García
- Plutarco Elías Calles 728A / Estación Anaya: de lunes a viernes de 10am a 6pm. Únicamente recibirán donaciones de cabello del 25 de marzo al 25 de abril. Número de teléfono: 811 028 7510
Requisitos para donar cabello
Para donar cabello y ayudar en esta causa, debes tomar en cuenta los siguientes puntos:
- Puede ser cabello teñido o procesado
- Puede ser pelo de tu mascota, limpio, del cepillado o corte
- Puedes quitar el cabello de tu cepillo
- Algunos lugares piden extension de 5 centímetros, hay otros que no piden un largo en especifico
- No se acepta cabello del filtro de la lavadora
- No se acepta cabello de la aspiradora
¿Qué más puedes donar para ayudar a limpiar el derrame en el Golfo de México?
Además de cabello para realizar las barreras absorbentes, hay otros artículos que puedes donar para ayudar tanto a las personas que se encuentran trabajando directamente en la limpieza de petróleo, como para las comunidades afectadas por el derrame:
- Guantes industriales (nitrilo o resistentes)
- Botas industriales y botas impermeables
- Mascarillas (idealmente con filtro)
- Trajes de protección (EPI)
- Productos de limpieza (desengrasantes, jabón, detergente)
- Palas
- Rastrillos
- Escobas resistentes
- Despensas de alimentos no perecederos
- Artículos básicos como papel higiénico y productos de higiene personal
Además, para limpieza del derrame, se usan estos materiales, que también puedes donar junto con el cabello, para crear barreras absorbentes:
- Medias de nylon
- Redes y mallas de yute o arpilla
- Cubetas y contenedores
- Material absorbente
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SHH