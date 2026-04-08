¿Dónde Donar Cabello en Monterrey para Limpiar Derrame de Petróleo en el Golfo? Puntos de Acopio

Como medida para limpiar el derrame de petroleo en el Golfo de México, que se ha extendido a las costas de Veracruz, Tamaulipas y Campeche, asociaciones civiles y activistas realizaron una convocatoria nacional para donar cabello de humano y mascotas. A qué te decimos cuales son los centros de acopio en Nuevo León a los que puedes llevar tu pelo.

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Con este cabello recolectado se elaboran las barreras de contención que ayudan retener el hidrocarburo derramado en el mar. De acuerdo con los organizadores de esta colecta, un kilo de pelo humano o animal absorbe hasta ocho litros de petróleo.

Direcciones y horarios de centros para recolección de cabello

En el estado de Nuevo León son tres centros de acopio los que estarán recolectando las donaciones de cabello en los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, para ayudar a limpiar el derrame de petróleo en el Golfo de México.

Monterrey

Nueva Inglaterra 4325, Residencial Lincoln: de lunes a viernes de 4:30pm a 9pm / sábado y domingo de 11am a 9pm

Colectivo voz de los usuarios: Océano Ártico 6248, colonia Villa Alegre, 64130

San Pedro Garza García

Plutarco Elías Calles 728A / Estación Anaya: de lunes a viernes de 10am a 6pm. Únicamente recibirán donaciones de cabello del 25 de marzo al 25 de abril. Número de teléfono: 811 028 7510

Requisitos para donar cabello

Para donar cabello y ayudar en esta causa, debes tomar en cuenta los siguientes puntos:

Puede ser cabello teñido o procesado

Puede ser pelo de tu mascota, limpio, del cepillado o corte

Puedes quitar el cabello de tu cepillo

Algunos lugares piden extension de 5 centímetros, hay otros que no piden un largo en especifico

No se acepta cabello del filtro de la lavadora

No se acepta cabello de la aspiradora

Video:

La solución a los derrames de petróleo está en tu cabeza

¿Qué más puedes donar para ayudar a limpiar el derrame en el Golfo de México?

Además de cabello para realizar las barreras absorbentes, hay otros artículos que puedes donar para ayudar tanto a las personas que se encuentran trabajando directamente en la limpieza de petróleo, como para las comunidades afectadas por el derrame:

Guantes industriales (nitrilo o resistentes)

Botas industriales y botas impermeables

Mascarillas (idealmente con filtro)

Trajes de protección (EPI)

Productos de limpieza (desengrasantes, jabón, detergente)

Palas

Rastrillos

Escobas resistentes

Despensas de alimentos no perecederos

Artículos básicos como papel higiénico y productos de higiene personal

Además, para limpieza del derrame, se usan estos materiales, que también puedes donar junto con el cabello, para crear barreras absorbentes:

Medias de nylon

Redes y mallas de yute o arpilla

Cubetas y contenedores

Material absorbente

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