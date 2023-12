Padres Piden Ayuda para Encontrar a Su Hijo; Sufre Ataques de Psicosis

Desde el 23 de noviembre, la familia Robles Rodríguez vive un martirio al no saber nada de su hijo Edson, quien salió a las 5 de la mañana de su casa y desde entonces ya no han tenido contacto con él.

No sabemos dónde está. Él salió arreglado como si iba a un lugar, no sabemos a dónde se dirigió ya que ese día descansaba.

El joven de 21 años actualmente trabajaba y estudiaba, pocas veces salía de su hogar, sin embargo su familia comenta que en ocasiones sufría ataques de ansiedad, de psicosis, esto a raíz del estrés que sufría por sus estudios en programación en sistemas.

Hasta el celular de la señora han llegado reportes de su hijo, comentándole que lo han visto por las calles la colonia Azteca en San Nicolás, Nuevo León.

Me han dicho que lo han visto en la colonia azteca de San Nicolás, también me han dicho que está en la colonia Golondrinas, también fui a buscarlo en Ciénega de Flores, también fui a buscarlo, mi familia me ha ayudado, pero no hemos tenido respuesta.