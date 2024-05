Hallan Cuerpo de un Hombre con Huellas de Violencia en Escobedo

El reporte de una persona inconsciente se dio sobre la Avenida Las Torres y Paso Cucharas, en la Colonia Grand Park de Escobedo, Nuevo León. Fue un transeúnte que pasaba por el lugar quien dio aviso a la policía municipal.



A la llegada de la policía Proxpol confirmaron el hecho violento; se trataba de un varón de unos 40 años quien tenía al menos un disparo en la cabeza y llevaba un alambre al cuello, ya no contaba con signos vitales.



La persona que no fue identificada solo se dijo vestía un pantalón verde, una playera negra, y no tenía calzado, lo que hace suponer que fue privado de la libertad y llevado a este sitio para asesinarlo, donde a pesar de los esfuerzos de los paramédicos de protección civil y la cruz roja la víctima ya había perdido la vida.

Con información de Raymundo Elizalde, Jorge Portillo / N+

