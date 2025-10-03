Encuentran a Hombre Golpeado Afuera de Centro de Rehabilitación en Monterrey

La madrugada de este viernes 3 de octubre, un hombre con múltiples lesiones fue localizado afuera de un centro de rehabilitación en calles del centro de Monterrey, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

El hallazgo ocurrió en el cruce de la calle Arteaga y Serafín Peña, donde personal del anexo pidió apoyo tras encontrar a la víctima en evidente estado de emergencia. Elementos de la Policía Regia, Protección Civil de Monterrey y paramédicos del CRUM acudieron al sitio para brindarle atención.

El hombre, identificado como Ambrosio Antonio, de 26 años, presentaba diversos golpes en el cuerpo y posibles quemaduras en el rostro, además de fracturas. De acuerdo con los primeros reportes, fue localizado por trabajadores del centro de rehabilitación, quienes al verlo herido solicitaron ayuda de inmediato.

Víctima declaró haber sido atropellado en Monterrey

En un principio, Ambrosio declaró a los rescatistas que había sido atropellado; sin embargo, más tarde modificó su versión y señaló que horas antes había acudido a una cantina ubicada cerca del cruce de Juárez y Aramberri, donde participó en una riña durante la madrugada.

Paramédicos estabilizaron al joven en el lugar antes de trasladarlo a un hospital en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para una valoración más profunda debido a la gravedad de sus lesiones.

Mientras tanto, elementos de la Policía Regia iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido, pues no se descarta que Ambrosio haya sido víctima de una agresión posterior a la riña, debido a la naturaleza de las heridas que presentaba. Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad cercanas y realizarán entrevistas para determinar el origen de las lesiones y si hay otras personas involucradas.

