Encuentran a Hombre Muerto y con Heridas de Arma Blanca Dentro de Casa en Guadalupe, Nuevo León
Fue la mujer que rentaba el domicilio quien encontró al hombre sin vida y con huellas de violencia en la colonia 2 de Mayo
Un hombre fue encontrado sin vida al interior de un domicilio localizado en la calle Marte, en la colonia 2 de Mayo, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León. Fue cerca del medio día de este jueves 25 de diciembre cuando las autoridades recibieron el reporte de una persona muerta dentro de una casa.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era operador de una unidad de transporte industrial, quien rentaba la vivienda en la que fue localizado sin vida. Se presume que minutos antes del hecho, el hombre había estado ingiriendo bebidas alcohólicas junto con otras personas, pues en el sitio fueron halladas latas de cerveza.
¿Cómo ocurrió el hallazgo del hombre sin vida en la colonia 2 de Mayo?
Fue la dueña del domicilio, quien rentaba el lugar, la que encontró al hombre sin vida y con varias heridas de arma blanca en el cuerpo, principalmente en el torso y en el abdomen.
Al percatarse del hecho, la mujer dio aviso a las autoridades. Elementos de la Policía de Guadalupe arribaron a la vivienda y confirmaron que el hombre de entre 35 y 40 años de edad, ya no contaba con signos vitales debido a las heridas causadas con un arma blanca.
Posteriormente, llegaron agentes ministeriales y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para acordonar el área en la colonia 2 de Mayo e iniciar con las indagatorias correspondientes, determinar cómo ocurrió la muerte del hombre y dar con él o los presuntos responsables.
Con información de Pedro Caballero | N+
