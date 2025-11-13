Encuentran a Menor Sin Vida Dentro de Bolsa en Pesquería, Nuevo León

Un joven menor de edad fue encontrado sin vida dentro de una bolsa de plástico en la colonia Colinas del Aeropuerto, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. El hallazgo se llevó a cabo durante la mañana de este jueves 13 de noviembre en una zona baldía.

El cuerpo de la víctima que se encontraba atado de manos y pies, sin ropa y con huellas de violencia, fue hallado presuntamente por vecinos de la colonia en una brecha que colinda con el Panteón Zacatequitas. De acuerdo con las autoridades, el hecho fue reportado a través de una llamada anónima al C4.

Investigan muerte de menor en el municipio de Pesquería

El hallazgo sin vida del joven generó la movilización de elementos de seguridad hasta el municipio de Pesquería. Oficiales de la Policía Municipal y de Fuerza Civil arribaron a la colonia Colinas del Aeropuerto donde confirmaron la muerte del menor y llevaron a cabo el acordonamiento de la zona baldía en la que fue encontrado el cuerpo atado dentro de una bolsa de plástico.

Luego de que la Policía Municipal, Fuerza Civil y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguraran la zona, llegaron peritos para iniciar con las indagatorias correspondientes, así como el levantamiento de evidencias para la investigación del caso.

El cuerpo del joven, de aproximadamente 16 años de edad, será trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario para la autopsia de ley y esperar a que sea identificado por sus familiares. Hasta el momento no hay indicios de él o los posibles responsables de este homicidio ocurrido en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

