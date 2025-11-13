Encuentran a Menor Sin Vida Dentro de Bolsa en Pesquería, Nuevo León
N+
El cuerpo del joven fue encontrado atado de manos y pies dentro de una bolsa de plástico en una brecha de la colonia Colinas del Aeropuerto
COMPARTE:
Un joven menor de edad fue encontrado sin vida dentro de una bolsa de plástico en la colonia Colinas del Aeropuerto, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. El hallazgo se llevó a cabo durante la mañana de este jueves 13 de noviembre en una zona baldía.
Noticia relacionada: Hallan a Una Persona Sin Vida en Propiedad de la Colonia Terminal en Monterrey, Nuevo León
El cuerpo de la víctima que se encontraba atado de manos y pies, sin ropa y con huellas de violencia, fue hallado presuntamente por vecinos de la colonia en una brecha que colinda con el Panteón Zacatequitas. De acuerdo con las autoridades, el hecho fue reportado a través de una llamada anónima al C4.
Investigan muerte de menor en el municipio de Pesquería
El hallazgo sin vida del joven generó la movilización de elementos de seguridad hasta el municipio de Pesquería. Oficiales de la Policía Municipal y de Fuerza Civil arribaron a la colonia Colinas del Aeropuerto donde confirmaron la muerte del menor y llevaron a cabo el acordonamiento de la zona baldía en la que fue encontrado el cuerpo atado dentro de una bolsa de plástico.
Luego de que la Policía Municipal, Fuerza Civil y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguraran la zona, llegaron peritos para iniciar con las indagatorias correspondientes, así como el levantamiento de evidencias para la investigación del caso.
El cuerpo del joven, de aproximadamente 16 años de edad, será trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario para la autopsia de ley y esperar a que sea identificado por sus familiares. Hasta el momento no hay indicios de él o los posibles responsables de este homicidio ocurrido en el municipio de Pesquería, Nuevo León.
Historias recomendadas:
- Disparos Desatan Operativo en San Pedro, NL: Detienen a Un Hombre en el Cerro de Loma Larga
- Tres Personas Caen Desde Más de 10 Metros de Altura Tras Accidente en Cadereyta, Nuevo León
- Familias se Reúnen para Disfrutar de las Auroras Boreales por Segundo Día en García, Nuevo León
SHH