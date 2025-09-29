Enfrentamiento contra Fuerza Civil Deja un Abatido y Dos Policías Heridos en Monterrey

Un ataque armado contra elementos de Fuerza Civil terminó con un sospechoso abatido, dos policías lesionados y una persecución en calles de la colonia Fomerrey 35, al norte de Monterrey. De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió la noche del Domingo 28 de septiembre cuando oficiales estatales realizaban la revisión de una persona en el cruce de Camino Real y B Mitre.

Video: Deja Un Abatido y 2 Policías Heridos de FC Tras Ataque a Balazos en Colonia Fomerrey 35

En ese momento, sujetos desconocidos comenzaron a disparar contra Fuerza Civil, lo que desató una balacera y movilizó a varias unidades de seguridad. La persecución se extendió hacia la calle Julio A. Roca y Diego de Montemayor, en la misma colonia Fomerrey 35, donde finalmente se registró un fuerte despliegue policial. Durante los hechos, un hombre perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego mientras era sometido a revisión, además de que dos oficiales resultaron heridos.

Autoridades informaron que, como parte del operativo, dos personas fueron detenidas y un civil terminó lesionado por una bala perdida, situación que generó temor entre los vecinos de la zona.

Noticia relacionada: Muere Menor de 5 Años Tras Ataque Armado en Colonia Tierra Propia Guadalupe, NL

Los dos policías heridos fueron trasladados de inmediato al hospital del ISSTE en el centro de Monterrey para recibir atención médica. El ingreso de los oficiales ocurrió poco después de las nueve de la noche, según testigos.

Vehículo impacta puesto de tacos y domicilio durante enfrentamiento en Fomerrey 35

En el lugar del enfrentamiento, un vehículo terminó impactado contra un puesto de tacos, el cual quedó destruido, y posteriormente chocó contra un domicilio, dejando visibles daños materiales en la zona. La situación provocó una intensa movilización policiaca y generó momentos de pánico entre los habitantes, quienes escucharon las ráfagas de disparos y observaron la persecución que se extendió por varias calles.

Hasta el cierre de la información, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León no había dado mayores detalles sobre el estado de salud de los policías lesionados ni de las personas detenidas. Sin embargo, confirmaron que se trató de un ataque directo a elementos de Fuerza Civil mientras realizaban labores de prevención y seguridad.

Historias recomendadas:

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR