Fiscalía Investiga Presunto Caso de Secuestro y Violencia Familiar en Pesquería, Nuevo León

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron un cateo la mañana de este jueves 30 de octubre en una vivienda ubicada en la colonia Valle de Santa María, en el municipio de Pesquería, como parte de una investigación por un presunto caso de privación de la libertad y violencia familiar.

El operativo se llevó a cabo en la esquina de las calles Montebello y Fortuna, en el sector Lombardía, luego de que una mujer fuera localizada visiblemente golpeada y alterada por elementos de la Policía Municipal que realizaban un recorrido de vigilancia en Pesquería.

Video: Operativo y un Detenido por Tentativa de Feminicidio en Pesquería

Noticia relacionada: Detienen a Hombre Intenta Ejecutar a Rival en San Nicolás

Víctima había sido privada de su libertad

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la mujer aseguró que había estado privada de su libertad durante varios días por su expareja, identificado como Manuel, de 45 años, quien además la habría agredido físicamente. Tras su denuncia, los uniformados ubicaron y detuvieron al presunto responsable, mientras la afectada recibió atención médica y fue puesta bajo resguardo de las autoridades.

Durante la mañana de este jueves, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ingresó al domicilio señalado para recabar indicios y verificar la versión de la víctima. El área permaneció acordonada mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes.

Se espera que en las próximas horas la autoridad estatal informe los resultados del cateo y determine si hay más personas involucradas en los hechos.

Historias recomendadas: