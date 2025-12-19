Fiscalía Descarta que Falla Mecánica Haya Provocado Accidente de la Ruta 611 en Nuevo León

Durante la Mesa de Seguridad de este viernes 19 de diciembre, el fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, descartó que una falla mecánica habría ocasionado el accidente de un camión de la ruta 611 que dejó a nueve personas sin vida en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Noticia relacionada: Investigan Posible Participación de un Tráiler en Tragedia de Ruta 611 de Apodaca, Nuevo León

Durante esta reunión, Javier Flores señaló que esta declaración surge tras obtener el video completo del momento exacto en que surgió el accidente vial. El fiscal también mencionó que los elementos de investigación continúan recabando datos para determinar la razón exacta, la cual será revelada en próximos días.

En cuanto a los daños ocasionados, Javier Flores mencionó que la aseguradora de la empresa dueña de la ruta 611 ya está en contacto con familiares de los ciudadanos que resultaron afectados para poder solucionar la atención médica y los requerimientos necesarios por cubrir tras este hecho.

La compañía de seguros, las empresas están en pláticas con víctimas y afectados de tal accidente vial para tratar de cuando menos solucionar la atención médica y todo lo demás que requieran

Video: Descarta Fiscalía de Nuevo León Falla Mecánica En Volcadura de Ruta 611 Esperan Peritaje

Investigan presunta participación de tráiler en accidente de ruta 611 en Apodaca

Las Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó el pasado 17 de diciembre que se estaba analizando la presunto participación de un tráiler durante el accidente de la ruta 611 en Apodaca, Nuevo Léon. Esta acusación surge luego de que a través de un video se puede observar la presencia de este vehículo de carga presuntamente implicado.

Lo que se pretende ver es si hubo una conducta imprudente por alguna de las partes

Familiares piden que este caso se esclarezca para que los implicados puedan ser juzgados y se determine su situación jurídica. Se espera que en las próximas semanas se de a conocer el dictamen final de esta investigación y se esclarezca cual fue el motivo por el cual el camión volcó dejando a más de 60 personas heridas y nueve fallecidos.

Historias recomendadas:

DAGM