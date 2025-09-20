Habitantes Reportan Fuga de Hidrocarburo en Doctor Coss, Nuevo León

Pobladores del municipio de Doctor Coss, en Nuevo León, denunciaron una fuga de hidrocarburo en un gasoducto de petróleo que presuntamente causó afectaciones al medio ambiente, en diversas propiedades de los residentes de este lugar que se encuentra al noroeste del estado de Nuevo León.

Noticia relacionada: Hallan Toma Clandestina de Combustible en Santa Catarina, NL

El derrame de combustible, que tenía días de haber sido reportado por habitantes del municipio de Doctor Coss, se dio en un rancho que se encuentra a la altura de la localidad de La Palma. Fue hasta este sábado 20 de septiembre cuando trabajadores de Pemex controlaron la situación, pero presuntamente no solucionaron otras fugas en la zona, así lo aseguró uno de los afectados de manera anónima.

Video: Reportan Daño Ambiental por Fuga de Combustible en Doctor Coss, Nuevo León

Piden que arreglen fugas de combustible en el municipio de Doctor Coss

Los pobladores afectados por la fuga de hidrocarburo en uno de los gasoductos piden a las autoridades que se encarguen de los demás derrames de combustible que se registran en otros puntos del municipio de Doctor Coss. Estos han sido documentados en fotografías y videos por los afectados.

Cabe destacar que por dicha área se ubica el gasoducto que conecta con Arcabuz, con Culebra Norte, en los límites con el estado de Tamaulipas. Uno de los afectados que denunció la situación de manera anónima, mencionó que el derrame de hidrocarburo representó una grave afectación a su terreno y también destacó el riesgo que enfrentó su ganado.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N+

SHH