Habrá Rosca Gratis en Monterrey: ¿Dónde y A Qué Hora Inicia el Festejo de Reyes?

En Monterrey habrá rosca gratis para celebrar el Día de Reyes Magos en este inicio del mes de enero de 2026. El evento de la "Regia Rosca Mundialista" está destinado para toda la familia, con el objetivo de mantener un espacio de convivencia para personas de todas las edades.

Noticia relacionada: Anuncian Descuentos en el Refrendo 2026 en Nuevo León: ¿Cuánto Debes Pagar en Enero?

El tradicional festejo se llevará a cabo el martes 6 de enero a partir de las 03:00 de la tarde, en la Plaza Zaragoza, que se encuentra en el corazón del Centro Histórico de la ciudad de Monterrey, en la Macroplaza, frente al Palacio Municipal, entre las calles Ignacio Zaragoza y Juan Zuazua.

Habrá diferentes sorpresas y actividades como parte de la celebración por el Día de Reyes Magos y a las 06:00 de la tarde se realizará la tradicional partida de rosca para toda la familia.

¿Qué otras actividades habrá en Monterrey por el Día de Reyes Magos?

El martes 6 de enero, además de la partida de rosca de Reyes, habrá shows infantiles y grupos musicales tocando en vivo para amenizar la celebración. Para los más pequeños de la familia también habrá juguetes, dulces, regalos y muchas sorpresas más con las que se podrán divertir durante toda la tarde.

Recuerda que la cita para celebrar el Día de Reyes es a partir de las 03:00 de la tarde en la Plaza Zaragoza, en el centro de la ciudad de Monterrey. La entrada al evento es gratuita y para personas de todas las edades.

Historias recomendadas:

SHH