Hallan a Hombre Muerto en Vivienda de la Colonia Fidel Velázquez, en Monterrey

Un hombre fue encontrado sin vida en un domicilio ubicado en la calle José Luis Lozano, en la colonia Fidel Velázquez, perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León. El hallazgo fue reportado minutos después de la 01:00 de la tarde de este jueves 13 de noviembre y generó la movilización de elementos de seguridad.

Elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) arribaron al sitio y llevaron a cabo el acordonamiento de la zona para iniciar con las indagatorias correspondientes que ayuden a determinar cómo ocurrió la muerte del hombre que, hasta el momento, no ha sido identificado.

Como parte de la investigación, los agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León entrevistaron a la dueña del domicilio, un lugar donde se rentan cuartos, para identificar a la víctima que fue hallada sin vida. La zona se mantiene asegurada, por lo tanto, únicamente están permitiendo el paso a las personas que comprueben que viven cerca de la vivienda.

Menor sin vida es hallado amarrado dentro de una bolsa en Pesquería

Este mismo jueves 13 de noviembre, un joven menor de edad fue encontrado sin vida, con manos y pies atados, dentro de una bolsa de plástico en una zona baldía que colinda con el Panteón Zacatequitas, en la colonia Colinas del Aeropuerto, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

El hallazgo generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) hasta el sitio que fue acordonado para llevar a cabo las indagatorias correspondientes. El joven, de aproximadamente 16 años de edad, no ha sido identificado de manera oficial; su cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario.

