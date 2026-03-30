Localizan a Hombre Sin Vida en el Arroyo Seco al Sur de Monterrey

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) mantiene abierta una investigación tras el hallazgo de un hombre sin vida en el cauce del Arroyo Seco, ubicado al sur de Monterrey. El caso ha generado movilización de autoridades. La víctima fue identificada por sus familiares como Jerónimo, de 48 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue localizado durante la mañana del sábado 28 de marzo.

Su cuerpo se encontraba flotando boca abajo en aguas estancadas del arroyo, a la altura de las colonias Altamira y Cerro de la Campana. El cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del puente ubicado en el cruce de las calles Santos Cantú Salinas y Alfombrillas. Elementos de seguridad y servicios periciales acudieron al sitio para realizar las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Video: Investigan Cuerpo Flotando en Arroyo Seco en Monterrey

Objetos personales localizados a distancia

Un tambo de basura y un “diablito” fueron ubicados en un canal de desagüe pluvial, aproximadamente a 800 metros de distancia del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Según se informó, Jerónimo se dedicaba a recolectar desechos en zonas de difícil acceso. Para realizar su labor, utilizaba un carrito con el que trasladaba la basura hacia contenedores ubicados en puntos más lejanos, lo que lo obligaba a desplazarse por áreas complicadas.

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Familiares y amigos mencionaron que la víctima presentaba una discapacidad visual. Esta condición refuerza la hipótesis de que pudo haber sufrido una caída accidental mientras realizaba sus actividades laborales en la zona. Será el Servicio Médico Forense el encargado de determinar si el cuerpo presenta huellas de violencia, lo que permitiría descartar o confirmar una posible agresión física previa antes de que el hombre terminará en el cauce del arroyo. Mientras tanto, la investigación continúa.

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Con información de Hugo Aranda/ Noticias N+

RR