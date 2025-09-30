Hallan Restos Humanos en Terreno Baldío en Pesquería, Nuevo León

La tarde de este martes 30 de septiembre fueron localizados restos humanos en un terreno ubicado sobre el camino al Ojo de Agua a unos metros de la entrada de un centro recreativo en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

Noticia relacionada: Localizan Cuerpo Flotando en Río Pesquería en Escobedo, Nuevo León

Las autoridades recibieron el aviso de que en esta zona se encontraban restos que podrían pertenecer a una persona. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como Policía del Municipio de Pesquería y ministeriales, se trasladaron al sitio para iniciar con los trabajos correspondientes.

Las primeras versiones señalan que los restos fueron ubicados cerca de unas construcciones abandonadas, sin que hasta el momento se haya confirmado si pertenecen a una sola víctima o a más de una. La zona fue acordonada por los oficiales con el fin de resguardar el lugar y recabar posibles evidencias y facilitar los trabajos de los peritos.

El personal de la Agencia Estatal de Investigaciones realizó un recorrido por el lugar para buscar indicios que permitan determinar las circunstancias en las que fueron encontrados los restos; además, se prevé que sean trasladados al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los estudios necesarios para su identificación.

Video: Moviliza Hallazgo de Restos Humanos en Camino al Ojo de Agua en Pesquería

Resguardan terreno en Pesquería tras hallazgo de restos humanos

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una línea de investigación clara, ya que el caso continúa en desarrollo. Vecinos del sector señalaron que observaron la movilización de varias patrullas y vehículos oficiales desde primeras horas de la tarde, lo que generó temor en la comunidad.

Se espera que en las próximas horas los elementos de seguridad den más información sobre el hallazgo de estor restos humanos. Debido al resguardo de este sitio, la movilización de policías seguirá en este punto, por lo que ministeriales pidieron a ciudadanos mantenerse resguardados en sus hogares.

Historias recomendadas:

Con información Pedro Caballero | N+

DAGM