Hallan Dos Cuerpos Mutilados en la Carretera Saltillo–Matehuala en Nuevo León

Los cuerpos mutilados de dos hombres fueron localizados sobre la carretera de Saltillo a Matehuala, en el ejido Santa Rita, perteneciente al municipio de Dr. Arroyo. El hallazgo generó una intensa movilización policial debido a la gravedad de la escena y a la ubicación del descubrimiento, en una de las carreteras más transitadas del sur de Nuevo León.

Según el reporte preliminar, automovilistas que circulaban por dicho tramo alertaron a las autoridades sobre la presencia de restos humanos tirados a un costado de la vía. La denuncia inmediata permitió que las corporaciones de seguridad se trasladaran rápidamente al punto señalado.

Video: Ahora Hallan 2 Cuerpos Descuartizados en Dr. Arroyo Nuevo León

Tras recibir el aviso, elementos de seguridad se dirigieron hasta la altura del kilómetro 70, donde localizaron los restos humanos que constaban de partes corporales pertenecientes a dos hombres. La zona fue asegurada de inmediato debido al riesgo que representaba el tráfico constante y la posibilidad de que la escena pudiera contaminarse.

Noticia relacionada: Hallan 2 Cuerpos en Estado de Descomposición en Linares, Nuevo Léon

La presencia de restos mutilados reveló la probable participación de la delincuencia organizada, aunque las autoridades aún no han confirmado línea de investigación alguna. El hecho ha generado preocupación entre habitantes de comunidades cercanas, quienes mencionan que este tipo de sucesos ha incrementado en los últimos meses.

Fuerza Civil y Guardia Nacional resguardan el área

El lugar fue resguardado por personal de Fuerza Civil y agentes de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona para impedir el paso a curiosos y permitir que los investigadores trabajaran de forma adecuada. Las corporaciones implementaron un operativo de seguridad mientras los peritos iniciaban la recolección de evidencias.

Debido a la ubicación remota y al flujo constante de vehículos, se implementaron cierres parciales de la carretera para proteger tanto a los conductores como a los elementos policiales que participaban en el proceso.

Elementos del Grupo de Homicidios de la Policía Ministerial realizaron el trabajo correspondiente en la escena, iniciando con las diligencias para intentar identificar a las víctimas y establecer el móvil del crimen. Se espera que en las próximas horas se avance en la investigación mediante análisis forenses y revisión de reportes recientes de personas desaparecidas.

La autoridad estatal se mantiene investigando sobre el caso, sin descartar ninguna línea, mientras continúa el levantamiento de indicios.

Historias recomendadas:

Con información de Ceani Maniño / Noticias N+

RR