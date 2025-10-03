Hieren a Cinco Policías de Fuerza Civil Durante Ataque Armado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

Durante la noche del jueves 2 de octubre, integrantes de un grupo delictivo agredieron a balazos a elementos de Fuerza Civil que realizaba labores de inteligencia en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, donde cinco policías resultaron heridos por los proyectiles de arma de fuego.

El intercambio de disparos fue grabado por vecinos del lugar. De acuerdo con la información recabada, los uniformados patrullaban el área cuando fueron sorprendidos por un convoy de varias camionetas, desde las cuales, los presuntos delincuentes dispararon sus armas en contra los uniformados, en una zona aledaña al parque La Turbina, en Sabinas Hidalgo.

En un breve comunicado, Fuerza Civil informó que tras el ataque, los policías repelieron la agresión; sin embargo, cinco de los elementos resultaron con heridas por arma de fuego. Las autoridades de seguridad y los cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato para trasladar a los uniformados a un hospital en la ciudad de Monterrey.

Policías heridos son trasladados en helicóptero a hospital de Monterrey

Abordo de un helicóptero fueron trasladados los cinco policías heridos en el ataque armado; aterrizaron en una canchas deportivas de la avenida Alfonso Reyes, donde los esperaban varias ambulancias en las cuales los trasladaron a un hospital privado que se encuentra en la avenida Pino Suárez e Isaac Garza, en el centro de la ciudad de Monterrey.

En el lugar ya se mantenía a la expectativa un grupo de oficiales de tránsito con el objetivo de cerrar parcialmente la circulación para permitir el rápido acceso de las ambulancias hacia dicha zona. Según se informó de los cinco, cuatro recibieron heridas menores y uno resultó con heridas de consideración pero fue reportado estable.

El hospital se mantiene con custodia de elementos de Fuerza Civil. Hasta el momento no se tiene mayor información de los agresores, pues lograron escapar luego del ataque que se suma a una serie de agresiones registradas contra policías en el municipio de Guadalupe y la zona norte de Monterrey.

