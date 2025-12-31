Detienen a Hombre que Viajaba en Camioneta con Reporte de Robo en Monterrey

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey por circular en una camioneta con reporte de robo en calles de la colonia Tierra y Libertad. Fue a través de las cámaras del C4 que las autoridades detectaron el vehículo y dieron aviso a los oficiales.

El conductor, identificado como Miguel Ángel “N” de 40 años de edad, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público luego de realizarle una revisión y confirmar que la camioneta en la que circulaba tenía reporte de robo desde el mes de noviembre.

Video: Detienen a Hombre en Camioneta con Reporte de Robo en Monterrey

¿Cómo ocurrió la detención en la colonia Tierra y Libertad?

La camioneta color blanco con reporte de robo fue vista a través de las cámaras, primero cuando transitaba por las calles de la colonia Niño Artillero. Las autoridades del C4 le dieron seguimiento y enviaron a los elementos de la Policía de Monterrey, quienes realizaron un despliegue en el municipio para lograr la detención.

El recorrido de los policías terminó en la avenida Almazán, en la colonia Tierra y Libertad, donde le pidieron al conductor que parara el vehículo para realizarle una revisión física, así como de las placas de circulación, y confirmaron que el número de serie tiene un reporte de robo desde el mes de noviembre en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, por lo que llevaron a cabo la detención del hombre.

Con información de Ángel Giner | N+

