Privan de la Libertad a Un Hombre y lo Matan en Libramiento Noroeste en Escobedo, Nuevo León

Un hecho violento se registró este miércoles 31 de diciembre en el municipio de Escobedo, Nuevo León, donde un hombre presuntamente fue privado de la libertad y posteriormente asesinado a balazos en el Libramiento Noroeste. El ataque ocurrió en una zona ubicada en los límites de Escobedo con el municipio de García, lo que generó un importante despliegue de autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría sido privado de la libertad en el municipio de García por sujetos armados. Posteriormente, fue llevado hasta el Libramiento Noroeste, en una zona considerada desolada, donde finalmente le quitaron la vida mediante disparos de arma de fuego.

El crimen se registró específicamente a la altura del kilómetro 20 del Libramiento Noroeste, durante la madrugada de este 31 de diciembre, según los primeros reportes de las autoridades.

Reporte de disparos moviliza a policías y paramédicos

Fueron oficiales de la Proxpol de Escobedo quienes recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego en el área. Al arribar al sitio, los elementos localizaron al hombre gravemente herido. Paramédicos acudieron para brindarle atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue asegurada de inmediato para permitir el trabajo de las autoridades correspondientes y evitar el paso de vehículos mientras se realizaban las diligencias iniciales. Durante la madrugada, agentes investigadores permanecieron en el lugar recabando información y realizando las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del hombre asesinado ni se ha informado sobre personas detenidas en relación con este crimen. Tras concluir las diligencias en el sitio, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la ciudad de Monterrey, donde se le practicarán los estudios correspondientes conforme al protocolo legal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la mecánica de los hechos, así como para ubicar a los responsables de este homicidio registrado en el área metropolitana de Nuevo León.

