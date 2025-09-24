Hombre es Encontrado Sin Vida Dentro de su Casa en la Colonia Tamaulipas en Guadalupe, NL

La madrugada de este miércoles 24 de septiembre se dio a conocer el hallazgo de un hombre sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia Tamaulipas en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. De acuerdo con los reportes, fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades, ya que desde la casa marcada con el número 118 de la calle Villa Mainero, comenzaron a percibirse olores muy fuertes que llamaron su atención.

Al llegar al sitio, la Policía Municipal de Guadalupe confirmó que en la vivienda se encontraba una persona fallecida, identificada como Hugo, de aproximadamente 30 años de edad. Según lo señalado por habitantes del sector, el hombre vivía solo y solía ganarse la vida realizando trabajos en la zona, principalmente relacionados con la reparación de vehículos.

Los vecinos también señalaron que Hugo había sido reportado como desaparecido desde hace una semana, lo que aumentó la preocupación en la colonia. Finalmente, tras la denuncia de los malos olores, se descubrió que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Según información de elementos de seguridad, el cuerpo presentaba indicios que podrían apuntar a un hecho violento, ya que tenía una cuerda atada. Ante esto, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) acudió al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

El área fue resguardada por las autoridades municipales mientras elementos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario, donde se llevará a cabo la autopsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.

