Hombre es Herido en la Cabeza con Piedra Mientras Dormía en Plaza Pública de Monterrey
N+
El presunto agresor fue detenido en la colonia Garza Nieto, después de que presuntamente le dejó caer una piedra en la cabeza a la víctima
COMPARTE:
La mañana de este lunes 6 de octubre, un hombre fue atacado con una piedra mientras dormía en una plaza pública de la colonia Garza Nieto, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. La agresión ocurrió cuando la víctima se encontraba en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Luis Mora.
Noticia relacionada: Localizan a Hombre Sin Vida Bajo Estación del Metro Félix U. Gómez en Monterrey
Elementos de la Policía de Monterrey arribó al lugar del hecho donde encontraron al hombre gravemente herido y desangrándose, por lo que solicitaron una ambulancia para brindarle atención médica. Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) traslado a la víctima a un hospital debido al riesgo que corría su salud por las lesiones con piedras.
Esta zona del municipio de Monterrey, en la colonia Garza Nieto, se ha caracterizado por peleas entre personas que viven en situación de calle, donde este sería un nuevo caso que ya es investigado por las autoridades como un intento de homicidio.
Detienen a sujeto que agredió con piedras a hombre en Monterrey
Luego de registrarse esta agresión con piedra, los elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre hondureño que es señalado como el presunto responsable de herir a la víctima y además, se es investigado por intento de homicidio.
El sujeto identificado como Orlin Javier P. de 32 años de edad, fue capturado en el cruce de las calles Luis Mora y José Manuel Herrera en la colonia Garza Nieto. De acuerdo con testigos, el hondureño se puso junto al hombre y le dejó caer una piedra en la cabeza, causándole heridas que pusieron en riesgo su salud.
Historias recomendadas:
- Circula Falso Comunicado de Suspensión de Clases en Nuevo León por Triunfo de Aldo De Nigris
- Tráiler Derriba Cinco Cámaras del C4 y Poste en Mitras Norte en Monterrey; Chofer Intenta Huir
- Rescatan a Albañil Tras Caer en Zanja en una Construcción en San Pedro, Nuevo León
Con información de Raymundo Elizalde | N+
SHH