Muere Hombre Mientras Realizaba Labores de Limpieza en Una Máquina Recicladora en Nuevo León

Un hombre perdió la vida mientras se encontraba realizando labores de trabajo al interior de una empresa ubicada en la colonia Zimix, en el municipio de Santa Catarina, la tarde de este lunes 22 de diciembre. El accidente laboral movilizó a cuerpos de auxilio municipales y estatales, quienes acudieron al sitio tras el reporte de una persona lesionada por maquinaria industrial.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, elementos de Protección Civil del Grupo Jaguares de Santa Catarina, así como personal de Protección Civil del Estado, arribaron a una empresa localizada sobre la calle Tercera Avenida y el cruce con Legionarios, dentro del sector mencionado. Al llegar, los rescatistas encontraron a un trabajador lesionado al interior del área de maquinaria.

Según testigos y trabajadores del lugar, el hombre, de 32 años de edad, se encontraba realizando labores de limpieza en una máquina recicladora industrial, también descrita como una revolvedora. Durante estos trabajos, la maquinaria se activó de manera repentina mientras el empleado realizaba la limpieza, provocándole lesiones de consideración.

Ante la emergencia, otros trabajadores procedieron a desactivar el equipo industrial y solicitaron apoyo inmediato a los cuerpos de auxilio. Minutos después, arribaron los elementos de Protección Civil de Santa Catarina, quienes realizaron las maniobras correspondientes para brindarle atención prehospitalaria.

Autoridades confirman fallecimiento del trabajador

Pese a los esfuerzos del personal de rescate, lamentablemente se confirmó el fallecimiento del trabajador en el lugar de los hechos. El hombre fue identificado como José, de 32 años de edad, quien aparentemente era vecino del mismo municipio de Santa Catarina.

Tras confirmarse el deceso, el área de la empresa fue acordonada por las autoridades para preservar la escena. Las corporaciones correspondientes iniciaron la investigación para determinar las causas exactas del accidente y establecer cómo ocurrió la activación de la máquina mientras se realizaban las labores de limpieza.

Las autoridades continúan recabando información y realizando las diligencias necesarias con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos en esta empresa ubicada en la colonia Zimix, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

