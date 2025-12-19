Incendio de Bodega Consume Cuatro Ambulancias y Un Auto en San Nicolás, Nuevo León

Fueron consumidas cuatro ambulancias de la empresa SAMUR y un vehículo particular en el incendio de una bodega ubicada en la avenida Las Torres, en la colonia Miguel Alemán del municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.

El incendio se registró minutos antes del medio día de este viernes 19 de diciembre y movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio. Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos de San Nicolas arribaron a la bodega donde trabajan para controlar y sofocar el fuego.

