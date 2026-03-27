Incendio de Casa Deja Dos Heridos en Sector Privado de Monterrey

Este viernes 27 de marzo, el incendio de una casa dejó como saldo al menos dos personas heridas con quemaduras y movilizó los cuerpos de emergencia hasta un sector privado ubicado al sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

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Elementos de Protección Civil de Monterrey y personal de Bomberos de Nuevo León se desplegaron hasta el cruce de las calles Lomas del Vergel y Cañada Blanca, en la colonia Lomas del Vergel. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se dio en una de las recámaras de la plata alta de la casa, donde descansaba un menor de edad.

Al llegar, los rescatistas confirmaron que había dos adultos y dos menores de edad al interior de la vivienda. Llevaron a cabo el desalojo de la familia y posteriormente procedieron a combatir el fuego y apagar las llamas, controlando que no se extendieran hacia otras zonas.

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Trasladan a integrante de la familia a hospital en Monterrey

Los integrantes de la familia fueron valorados en el sitio por los elementos de Protección Civil de Monterrey y los Bomberos de Nuevo León, quienes informaron que presentaban una leve inhalación de humo. Uno de ellos fue trasladado a una clínica privada para su atención médica.

Las autoridades llevaron a cabo las investigaciones correspondientes en la vivienda donde se registró el incendio en la colonia Lomas del Vergel, al sur de Monterrey, Nuevo León. Aparentemente, el fuego fue originado por un corto circuito, debido a una falla en el sistema eléctrico de la casa.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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