Así Quedó la Zona Afectada Tras Fuerte Incendio de Taller Mecánico en Santa Catarina, Nuevo León

Luego de que una bodega utilizada como taller mecánico sufriera un fuerte incendio, al menos 16 casas y 14 vehículos se vieron afectados por las llamas. El siniestro ocurrió en calles de la colonia Jardines de Santa Catarina, Nuevo León.

El dron de N+ Monterrey captaron el momento que algunos vehículos comenzaron a explotar debido a que el combustible reaccionó ante las llamas. Los autos, que se encontraban estacionados cerca de la bodega, fueron alcanzados rápidamente por el incendio, dejando la estructura de ellos completamente en cenizas.

Aunque hasta el momento no se han reportado el derrumbe de propiedades, las imágenes captadas por este medio logran evidenciar el daño que sufrieron las estructuras de estas casas. Se espera que personal de Protección Civil de Nuevo León inspeccione estos domicilios para que determine si pueden seguir siendo habitadas o tienes que ser derrumbadas por completo.

Este incendio preocupo a vecinos y personas que circulaban cerca del sitio debido a que las intensas columnas de humo podían verse desde diferentes puntos del Área Metropolitana de Monterrey. Se espera que en las próximas horas lleguen a este sitio personal del municipio de Santa Catarina.

Bomberos y rescatistas trabajan para sofocar incendio en Santa Catarina

En este sitio se encuentran elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León y Santa Catarina tratando de sofocar las llamas. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o sin vida, pero se espera que más tarde den un informe final.

Los elementos ya se encuentran investigando cual fue el origen del incendio. Alejandro Zúñiga, director de Bomberos de Nuevo León, mencionó que este siniestro se originó dentro del un taller mecánico donde se resguardaban tráileres y que debido a un derrame de diésel fueron afectados los 14 vehículos que estaban estacionados cerca del sitio.

