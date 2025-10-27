Dos Incendios Movilizan a Cuerpos de Emergencia en Escobedo y Guadalupe, Nuevo León

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la noche del domingo y madrugada de este lunes en los municipios de Escobedo y Guadalupe, donde se reportaron dos incendios distintos que afortunadamente no dejaron personas lesionadas.

El primero ocurrió alrededor de la una de la mañana en el Parque Industrial de Escobedo, a la altura de la avenida Raúl Salinas y la conexión con la avenida Industrial. De acuerdo con Protección Civil municipal, una bodega comenzó a incendiarse en el área de calderas, consumiendo parte de las tolvas, tarimas y maquinaria del lugar.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Escobedo, del Estado y Bomberos de Nuevo León, quienes trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego se originó por una falla en una bomba dentro del cuarto de calderas, aunque será el peritaje oficial el que confirme las causas.

Se incendia casa en Guadalupe

Mientras tanto, un segundo incendio fue atendido por elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalupe en el cruce de las calles Magnolia y otra vialidad cercana, donde también fue necesaria la rápida intervención para evitar que el fuego se propagara a viviendas contiguas.

En ambos casos, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, solo pérdidas materiales. Los siniestros fueron controlados y los lugares quedaron bajo resguardo mientras se realizan las labores de enfriamiento y revisión.

Protección Civil reiteró el llamado a mantener en buen estado las instalaciones eléctricas e industriales, especialmente en zonas de riesgo, para evitar emergencias como estas.

