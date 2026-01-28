Elementos de Fuerza Civil se movilizaron la tarde de este martes hasta un domicilio ubicado en la calle Nardo, en su cruce con Rosendo Márquez, en la colonia Valle del Topo Chico, donde se reportó un presunto ataque con arma blanca contra una mujer.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima sería una mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien fue atendida inicialmente por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la gravedad de las lesiones ni el estado de salud de la afectada.

Video: Investigan Ataque con Arma Blanca Contra Mujer en Valle del Topo Chico en Monterrey

Tras el reporte, elementos de Fuerza Civil, acordonaron el exterior del domicilio y comenzaron con las primeras indagatorias. Policías entrevistaron a vecinos del sector con el objetivo de obtener información que permita esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con el paradero del probable agresor o agresores.

Investigan ataque con arma blanca

Asimismo, autoridades realizaron recorridos por calles aledañas y revisaron domicilios que cuentan con cámaras de videovigilancia, con la intención de localizar imágenes que aporten datos relevantes para la investigación.

La presencia policiaca generó expectación entre los habitantes del sector, quienes señalaron desconocer con exactitud cómo se registró el ataque. Algunos vecinos indicaron haber observado el arribo de paramédicos y el momento en que la mujer fue sacada del domicilio para ser trasladada en una ambulancia.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes y se espera que en las próximas horas se brinde mayor información oficial sobre este hecho violento ocurrido en el norte de la ciudad de Monterrey.

