Investigan Grupo en Redes Sociales por Uso Indebido de Contenido de Menores en Nuevo León

Este viernes 28 de noviembre, el fiscal de Nuevo León, Javier Flores, informó que ya se investiga un grupo en redes sociales en el cual se habría difundido contenido indebido relacionado con menores de edad. La autoridad estatal confirmó que el caso fue turnado al área especializada en trata de personas, donde se realizan las primeras indagatorias para determinar su origen y a los posibles implicados.

El fiscal mencionó que este grupo identificado como “La Princesa de Papá”, donde más de 20 mil usuarios compartían contenido, había sido ubicado en una red social, y tras una revisión, se detectó que su operación presuntamente se realizaba desde otro país.

Es gente preponderantemente de Centroamérica y ya se tumbó la interconexión

Entre los usuarios qué seguían esta plataforma fueron localizadas algunas personas que en su información aparecía que eran residentes de municipios como Monterrey y Apocada, lo que generó preocupación entre usuarios que denunciaron el caso a través de redes sociales.

Fiscalía cierra grupo en redes sociales tras denuncias de actividad ilegal

Fueron precisamente ciudadanos quienes alertaron sobre la existencia del grupo y solicitaron que la plataforma fuera cerrada, además de exigir que se identifique a quienes administran y participan en esta red. Tras estas denuncias, la Fiscalía confirmó que ya se “tumbó” la interconexión del perfil, aunque el contenido aún puede aparecer replicado en otros espacios digitales, por lo que se trabaja en su supresión total.

Se sigue investigando por el hecho de que se puede continuar viendo, entonces se va a buscar la forma de suprimir

El fiscal agregó que este tipo de conductas se atienden con prioridad, ya qué el delito de trata de personas es un tema delicado, lo que obliga a reforzar la vigilancia en plataformas digitales. También reiteró que se busca que las autoridades de otros países colaboren, debido a que los operadores identificados serían, en su mayoría, originarios de Centroamérica.

