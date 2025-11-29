Investigan Muerte de Bebé de Un Año Tras Caer de Auto en Movimiento en Santiago, Nuevo León

La tarde de este sábado 29 de noviembre, se reportó la muerte de una bebé luego de caer de un vehículo en movimiento mientras circulaba por la Carretera Nacional en el municipio de Santiago, Nuevo León.

El accidente ocurrió cuando el automóvil en el que viajaba la menor intentaba ingresar a un centro comercial de la zona. En un instante, el cual sigue bajo investigación, la pequeña cayó del vehículo, provocando una intensa movilización de elementos de auxilio y de seguridad.

Paramédicos arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios; sin embargo, al evaluar a la menor confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Pese a los esfuerzos por estabilizarla, nada pudo hacerse para salvar su vida. La zona fue acordonada por las autoridades a la espera de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Pericial (ICSP) es y lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) realizaron las primeras inspecciones para esclarecer las razones por las que la menor cayó del automóvil. Autoridades informaron que analizarán la forma en qué viajaba la pequeña o posibles fallas en los sistemas de seguridad del vehículo, por lo que se espera se revelen más detalles en próximos días.

Analizan muerte de bebé al caer de auto en la Carretera Nacional

Las autoridades señalaron que la investigación continuará para determinar si existió negligencia o si se trató de un lamentable accidente. Se espera qué las cámaras de seguridad de negocios cercanos ayuden con la visualización de cómo ocurrió el percance qué dejó a una bebé de un año sin vida.

Elementos de rescate recordaron a los usuarios utilizar los cinturones de seguridad durante viajes por carretera, y en caso de viajar con menores utilizar sillas de viaje para evitar cualquier tipo de percance; además, revisar el estado en que el auto se encuentra para evitar fallas automotrices.

