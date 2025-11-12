Hallan a Una Persona Sin Vida en Propiedad de la Colonia Terminal en Monterrey, Nuevo León

Autoridades de Monterrey, Nuevo León, investigan la muerte de una persona al interior de una propiedad ubicada sobre la calle Ramón Treviño, en la colonia Terminal. El hallazgo provocó una intensa movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento fue descubierto en una vivienda situada sobre la calle Profesor Antonio Cuello, a escasos metros del cruce con Ramón Treviño, en la mencionada colonia.

Video: Investigan Muerte de Persona en Colonia Terminal en Monterrey Nuevo León

La alerta se generó minutos antes de las seis de la tarde, cuando vecinos del sector notificaron a las autoridades sobre la posible presencia de una persona sin vida dentro del inmueble.Tras recibir el reporte, al lugar arribaron unidades de Protección Civil de Nuevo León y agentes ministeriales de la AEI, quienes confirmaron la situación y procedieron a acordonar el área. El operativo generó expectación entre los vecinos y transeúntes, debido a la presencia de patrullas y una unidad de la ruta 405 estacionada frente a la propiedad donde ingresaron los uniformados.

Noticia relacionada: Investigan Muerte de Hombre en Puente en Monterrey

Las autoridades estatales tomaron el control de la escena y comenzaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de muerte ni el sexo de la persona encontrada, información que será determinada por las investigaciones y la revisión de los peritos forenses.

Autoridades continuan la investigación de la persona sin vida en Colonia Terminal

Los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones continúan recabando evidencias y testimonios de vecinos para establecer cómo ocurrieron los hechos. El hermetismo en torno al caso ha generado incertidumbre entre los habitantes de la zona, quienes observaron el despliegue policial en una de las calles más transitadas de la colonia Terminal.

Cabe destacar que esta vialidad conecta con la estación Félix U. Gómez del sistema Metrorrey, por lo que el suceso llamó la atención de automovilistas y peatones que circulaban por el área. La presencia constante de las autoridades ha mantenido la zona bajo vigilancia mientras se realiza el levantamiento del cuerpo y se avanza en las investigaciones. Hasta el cierre de esta edición, no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni se ha confirmado si existen indicios de violencia.

Las autoridades estatales exhortaron a la población a evitar la zona mientras continúan las labores periciales y de investigación.

Historia recomendada:

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR