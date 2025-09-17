Investigan Presunta Extorsión y Robo Millonario en Residencia de San Pedro, Nuevo León

Autoridades del municipio de San Pedro investigan una presunta extorsión telefónica que habría ocurrido en un departamento de lujo ubicado en la colonia Lomas del Valle, donde los delincuentes habrían obtenido una suma millonaria en efectivo y joyas.

De acuerdo con los primeros reportes, una empleada doméstica habría recibido una llamada en la que, mediante engaños, fue presuntamente instruida para entregar objetos de valor pertenecientes a los propietarios del inmueble. Se estima que el monto sustraído supera los cinco millones de pesos entre dinero en efectivo y joyería fina.

El hecho ocurrió sobre la calle Galeana, entre Río Suchiate y 20 de Noviembre, en los límites con el sector Tampiquito. Tras conocerse el incidente, elementos de la Policía Municipal de San Pedro y agentes ministeriales acudieron al sitio para iniciar las investigaciones y realizar entrevistas a los posibles testigos.

Casos similares en San Pedro

Este caso no sería aislado. Según autoridades, el modus operandi coincide con otros reportes recientes en San Pedro, donde trabajadores de hogares o empleados de empresas han sido blanco de llamadas falsas en las que, a través de manipulación psicológica, terminan accediendo a entregar dinero o pertenencias.

La Fiscalía General del Estado ha abierto más de 200 carpetas de investigación por extorsión telefónica, y cerca del 20% de los casos se concentran en San Pedro Garza García, uno de los municipios con mayores reportes de este tipo de delitos en la zona metropolitana.

A pesar de algunas detenciones realizadas en las últimas semanas, las autoridades reconocen que las bandas dedicadas a la extorsión siguen operando. Algunos de estos casos han derivado incluso en cateos y operativos en otros municipios del área metropolitana.

Este nuevo hecho vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en zonas residenciales de alto perfil, y subraya la importancia de establecer canales de comunicación y protocolos claros con el personal que permanece en casa durante la ausencia de los propietarios.

