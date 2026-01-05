Imputan por Delitos Contra la Salud a Hombre Detenido en Año Nuevo Tras Persecución en Monterrey
Un joven detenido en año nuevo en la avenida Miguel Barragán tras una persecución iniciada en San Nicolás, fue imputado en Monterrey por delitos contra la salud.
Un joven identificado como Francisco, quien fue detenido durante la celebración de Año Nuevo sobre la avenida Miguel Barragán, en el municipio de Monterrey, fue imputado este día por delitos contra la salud, luego de llevarse a cabo su audiencia inicial ante las autoridades correspondientes.
Los hechos ocurrieron el pasado 1 de enero, cuando elementos de Fuerza Civil detectaron al joven en actitud sospechosa mientras se encontraba a bordo de un vehículo blanco que circulaba por la avenida Barragán, justo frente a lo que es conocido como el Parque Niños Héroes y el Centro de Alto Rendimiento (CARE).
De acuerdo con la información presentada, los oficiales le marcaron el alto al conductor; sin embargo, el joven intentó evadir a las autoridades, lo que dio inicio a una persecución que comenzó en el municipio de San Nicolás y concluyó sobre la avenida Miguel Barragán, donde finalmente fue detenido.
Tras su aseguramiento, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes este día lo presentaron ante un juez para dar inicio formal al proceso legal en su contra.

Durante la audiencia inicial se informó que al joven se le atribuyen delitos contra la salud, luego de que presuntamente se le asegurara un paquete de hierba seca con características similares a la marihuana. A partir de este momento, las autoridades cuentan con un plazo de 15 días para integrar y fortalecer la carpeta de investigación, así como para determinar si existen otros delitos que puedan ser imputados al detenido.
Las autoridades deberán demostrar la responsabilidad del joven en los hechos que se le atribuyen, además de analizar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por otros posibles delitos.
El caso continuará bajo investigación, mientras se determina el rumbo legal del proceso contra el hombre, quien permanece bajo la atención de las autoridades correspondientes. El desarrollo del caso será seguido de cerca conforme avance la investigación y se definan las acciones legales a tomar.
Con información de Pedro Caballero / Noticias N+
