La Fuerza Aérea Mexicana Celebra sus 80 Años

En la base aérea militar número 14, en Nuevo León, la capacitación del personal inicia en las aulas, después en un simulador que, entre otras actividades, forman parte de la disciplina de los jóvenes que integran el escuadrón 108.

Jimena originaria de Chiapas, está más que orgullosa de formar parte de las filas del cuerpo aéreo militar, fue la primera en su familia en integrarse al ejército

En mi familia, soy la única mujer, soy la única militar, desde niña tenía cierta admiración por el personal militar, yo quería ser militar y así fue como me uní a las fuerzas armadas, ya estando en las fuerzas conocí la fuerza aérea, fue por eso que me enlisté.

Armando originario de Veracruz tiene poco más de 500 horas de vuelo como copiloto de los blackhawk de las fuerzas áreas, se integró al ejército por el ejemplo de su abuelo.

Principalmente por mi abuelo, él fue militar, él se retiró como capitán segundo, el desde pequeño me contó su experiencia como militar, la cual me gustó y me llamó la atención y al ver las aeronaves siempre me llamaron la atención así que decidí irme por la carrera de piloto aviador.