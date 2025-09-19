Llega a Monterrey Nancy Griselda, Víctima de Accidente en Cancún; Recibe Atención Médica

Este viernes 19 de septiembre, Nancy Griselda fue trasladada a Monterrey, Nuevo León, luego de resultar gravemente herida en un accidente automovilístico ocurrido en Cancún, Quintana Roo, donde su pareja perdió la vida.

El traslado inició con un vuelo en avión privado desde Cancún hasta Monterrey y posteriormente el helicóptero de Protección Civil de Nuevo León llevó a la mujer hasta sus instalaciones; de ahí, una ambulancia la llevó al Hospital número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Centro de Monterrey, Nuevo León.

El arribo de Nancy fue resguardado por una unidad de la Policía de Monterrey para agilizar su llegada al hospital, donde especialistas ya la esperaban para iniciar de inmediato con la valoración médica. Según lo señalado por su madre, Isabel Rodríguez, la paciente presenta fracturas en ambas piernas, en un brazo y en la mandíbula, además de lesiones internas que mantienen su estado de salud delicado.

La madre de la mujer herida agradeció el apoyo recibido por parte de las autoridades y de la comunidad, pues aseguró que gracias a esa coordinación fue posible concretar el traslado. Al mismo tiempo, lamentó la pérdida del esposo de su hija, quien falleció en el accidente ocurrido mientras vacacionaban en Cancún.

Comienza valoración médica de mujer herida en accidente en Cancún

El operativo de emergencia permitió que la paciente llegara en el menor tiempo posible al hospital, donde ingresó directamente por la rampa de emergencias sobre la avenida Cuauhtémoc. El personal médico comenzó de inmediato con los estudios correspondientes y su preparación para una intervención quirúrgica.

Hasta el momento, la condición de Nancy sigue siendo grave y se espera que en las próximas horas los médicos informen sobre su evolución. La familia permanece al exterior del hospital a la espera de noticias sobre su recuperación.

