Hallan Dos Cuerpos en Estado de Descomposición en Linares, Nuevo León
Dos cuerpos en estado de descomposición fueron localizados en el ejido Gatos Güeros, en Linares, Nuevo León.
En el ejido de Gatos Güeros, en Linares se localizaron dos cuerpos de hombres en estado de descomposición alrededor del mediodía. El hallazgo generó una inmediata movilización por parte de elementos ministeriales debido al avanzado deterioro de los restos y las circunstancias que rodean el descubrimiento.
Podrían ser personas reportadas como desaparecidas
De acuerdo con los primeros reportes, trascendió que estos cuerpos pudieran corresponder a dos personas que cuentan con reporte de búsqueda desde el pasado 30 de noviembre. Esta versión aún se encuentra en espera de confirmación por parte de las autoridades competentes, quienes no han dado detalles oficiales sobre la posible identidad de las víctimas.
La relación entre el hallazgo y la desaparición de estas dos personas ha generado expectativa entre familiares y habitantes de la zona, quienes siguen atentos a la información que pudiera surgir. Aún se mantiene una intensa movilización en el punto donde fueron localizados los cuerpos.
Personal de las autoridades ministeriales continúa realizando el peritaje correspondiente con el fin de establecer causas de muerte, tiempo estimado de descomposición y cualquier evidencia que pueda aportar información para la investigación.
El área fue acordonada mientras los peritos trabajan con el material recogido y se llevan a cabo los procedimientos forenses necesarios. Este hallazgo en Linares se suma a otros hechos registrados en el estado de Nuevo León durante los primeros días de diciembre.
Las autoridades continúan atendiendo reportes y realizando operativos en diversos puntos, considerando que los municipios de Linares y Doctor Arroyo han sido mencionados como escenarios de recientes movilizaciones.
Con información de Ceani Mariño / Noticias N+
