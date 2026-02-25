Macrobrigada de Vacunación Contra Sarampión en Santa Catarina, NL: ¿Cuándo y Qué Horario?

Para frenar el aumento de casos de sarampión en el estado de Nuevo León, autoridades del municipio de Santa Catarina realizarán una macrobrigada de vacunación. El módulo se llevará a cabo sobre el estacionamiento de un supermercado en La Puerta.

Será este viernes 27 de febrero cuando personal del IMSS arranque con esta macrobrigada de vacunación contra el sarampión. Autoridades señalaron que este módulo arrancará en punto de las 9:00 de la mañana y terminará hasta que ya no haya dosis disponibles.

¿Qué vacunas aplicarán en la Macrobirgada en Santa Catarina?

En esta macrobrigada de vacunación no solo se colocarán dosis contra el sarampión, por lo que autoridades pidieron a los ciudadanos revisar sus cartillas de vacunación para solicitar los biológicos que requieren. Aquí te dejamos las vacunas que estarán disponibles:

Sarampión

Hexavalente (2, 4, 6 y 18 meses)

Rotavirus (2 y 4 meses)

Tetano

SRP

SR (10 a 49 años)

TDPA (embarazadas 20 semanas)

DPT (4 años)

Neumococo (60 a 64 años)

Influenza

COVID

Personal médico mencionó que es importante que acudan a este punto con su cartilla de vacunación en caso de pedir alguna aplicación en menores de 16 años de edad, mientras que el resto de las personas podrán ser atendidas sin llevar algún documento.

Al corte del pasado 23 de febrero se reportó que en México había 10 mil 941 casos de sarampión confirmados, de los cuales solo 34 son en Nuevo León. La cifra de personas fallecidas ante el contagio de esta enfermedad va en 32 ciudadanos. Se espera que con estas macrobrigadas en todo el país los números disminuyan.

