Madre Pide Apoyo para Su Hijo Emanuel; Sufre Hidrocefalia

Luego de pasar malos momentos en noviembre y diciembre, Emanuel, quien sufre hidrocefalia, sigue luchando por su vida y se prepara para cumplir 11 años de vida como un verdadero milagro de acuerdo a su condición.

Me dice: 'Mamá, Santa Claus no me trajo nada. Le digo: 'No, porque no tenemos ahorita lo necesario'.