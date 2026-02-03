Manifestantes Protestan en Vialidades por Aumento en Tarifas del Transporte en Nuevo León

Ciudadanos y estudiantes realizaron la tarde de este martes 3 de febrero un plantón y una serie de movilizaciones en distintos puntos del área metropolitana, como protesta contra el aumento a las tarifas del transporte público.

La concentración inició en Ciudad Universitaria, donde los manifestantes se reunieron para expresar su inconformidad por el alza en el costo del pasaje. Durante el plantón, los asistentes lanzaron consignas como “no al tarifazo” y exigieron a las autoridades revertir el incremento, al considerar que afecta directamente a estudiantes, trabajadores y familias de bajos ingresos.

Noticia relacionada: : Deja Una Mujer Herida Choque Múltiple en Avenida Morones Prieto y Puente San Isidro

Tras permanecer algunos minutos en el lugar, el contingente inició una marcha por la avenida Fidel Velázquez, lo que provocó el bloqueo parcial de la circulación vehicular. Ante esta situación, se desplegó un operativo vial por parte de elementos de Tránsito de Monterrey y San Nicolás, así como personal de apoyo, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular y reducir afectaciones a los automovilistas.

Video: Regresan Protestas y Bloqueos por Alza en las Tarifas del Transporte en NL

Realizan cierres en avenida Universidad y Pedro de Alba

Posteriormente, los manifestantes avanzaron hacia la avenida Universidad, donde nuevamente realizaron cierres intermitentes a la circulación. Durante el recorrido, continuaron las consignas en contra del aumento al transporte público y pidieron mayor sensibilidad por parte de las autoridades ante la situación económica que enfrentan miles de usuarios diariamente.

El operativo vial se mantuvo activo durante toda la movilización, desviando vehículos por rutas alternas y resguardando la integridad de los participantes, sin que se reportaran incidentes mayores.

Finalmente, la protesta concluyó en la zona de Pedro de Alba, donde los ciudadanos se retiraron de manera pacífica tras reiterar su rechazo al incremento en las tarifas del transporte público y señalar que continuarán manifestándose hasta ser escuchados.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse atenta a la información vial y utilizar vías alternas en caso de registrarse nuevas movilizaciones en la zona.

Historias recomendadas: