Matan a Balazos a Menor de 14 Años en la Colonia Niño Artillero en Monterrey

Un menor de 14 años de edad, quien presuntamente habría sido sacado de su domicilio con engaños, fue asesinado a balazos en calles de la colonia Niño Artillero, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El homicidio del adolescente generó el despliegue de cuerpos de auxilio y elementos de la Policía de Monterrey.

La movilización de los cuerpos de auxilio y Cruz Roja se registró en el cruce de las calles Bernardo Reyes y Martín Carrera, donde se confirmó que el menor de edad, identificado por su madre como Javier Nicolás, ya no presentaba signos vitales debido a los diversos impactos de bala que recibió en el tórax.

Video: Asesinan a Menor de 14 Años en Monterrey

Investigan homicidio de adolescente en la colonia Niño Artillero

De acuerdo con lo relatado por testigos, el adolescente, vecino de la colonia Garza Nieto, quedó tirado boca arriba sobre las calles de la colonia Niño Artillero; únicamente vestía un bóxer y calcetines negros, por lo que no se descarta que el ahora occiso haya sido perseguido por sus agresores, que no han sido identificados.

Al lugar llegaron elementos de seguridad de la Policía de Monterrey, así como elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes acordonaron la zona del crimen e iniciaron con las indagatorias del caso para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas por el homicidio del menor Javier Nicolás, de 14 años de edad. Las autoridades de seguridad de Monterrey y del estado continúan investigando; se espera que en las próximas horas logren identificar a los presuntos responsables de este crimen ocurrido en la colonia Niño Artillero.

Con información de Ceani Mariño | N+

