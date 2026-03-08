Matan a Hombre a Balazos en Santa Catarina, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Las Sombrillas, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. La agresión armada se registró alrededor a las 12:10 de la madrugada del domingo 8 de marzo, en una vivienda ubicada en el cruce de las calles San Pedro de Paraná y Cañón de Santa Cruz, donde testigos señalaron haber escuchado aproximadamente diez detonaciones de armas de fuego.

Noticia relacionada: Hombre Asesina a Balazos a Expareja de su Novia en García, Nuevo León

De inmediato reportaron los disparos a las autoridades de seguridad. Elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina, en conjunto con elementos de Protección Civil de Jaguares de Santa Catarina, arribaron rápidamente al sitio donde confirmaron que se encontraba un hombre sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Francisco Javier Rivera Alonso, de 49 años de edad, quien presentaba al menos dos impactos de bala en el abdomen, los cuales le provocaron la muerte. Hasta el sitio también se movilizaron agentes ministeriales y de servicios periciales para continuar con las indagatorias correspondientes, así como para dar con la ubicación y la detención de los presuntos agresores de la víctima mortal.

Hombre asesina a expareja de su novia en García

Minutos antes de este homicidio, se registró otro hecho violento en la colonia Sierra Real, perteneciente al municipio de García, Nuevo León. Un hombre asesinó a balazos a la expareja de su novia, luego de encontrarlos conviviendo al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Sierra Garduña.

La víctima, identificada como Miguel Miguel Ángel Moreno de 24 años de edad, fue trasladado en un vehículo particular hasta una clínica donde los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos de vida a causa de las heridas de proyectil de arma de fuego.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

SHH