Moviliza Reporte de Estudiante con Presunta Arma de Fuego en Secundaria de Monterrey

El reporte de un estudiante que presuntamente amenazó con un arma de fuego a personal docente en la Escuela Secundaria Número 75 Emiliano Zapata, en la colonia Tierra y Libertad, en Monterrey, provocó un intenso despliegue de policías municipales, estatales y de agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, así como de personal de Seguridad Escolar.

Los hechos fueron reportados minutos antes de las 03:00 de la tarde del miércoles 5 de noviembre en la Escuela Secundaria Número 75 Emiliano Zapata que se encuentra en la calle Rubén Jaramillo. Las cámaras del equipo de N+ Monterrey lograron captar la movilización de las autoridades de seguridad, quienes ingresaron al plantel educativo mientras los estudiantes continuaban en clases.

Presunto estudiante armado alarma a padres de familia de secundaria en Monterrey

Ante la alerta que generó el reporte, padres y madres de familia llegaron a la escuela para pedir la salida de sus hijos. Además, señalaron que el menor que presuntamente reportaba el arma de fuego para amenazar al personal era estudiante de tercer grado de secundaria y refirieron que no es la primera vez que hace algo así.

A la escuela también arribó personal del DIF para dialogar con el menor y los padres, quienes viven cerca de donde se ubica el plantel educativo. Los familiares del estudiante acusado negaron que él haya portado un arma de fuego; sin embargo, las autoridades continuaron con las investigaciones.

Luego de presentarse esta situación en la Escuela Secundaria Número 75 Emiliano Zapata, en la colonia Tierra y Libertad, en Monterrey, la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León no se manifestó al respecto y las autoridades de seguridad no confirmaron si el menor portaba el arma de fuego reportada por el personal de la institución.

Con información de Porfirio Medellín | N+

SHH