Movilizan Disparos de Arma de Fuego en Zona de Departamentos al Poniente de Monterrey

Autoridades municipales se movilizaron la mañana de este lunes 6 de octubre tras reportarse disparos de arma de fuego en la colonia Villa Dorada, ubicada al poniente de Monterrey. Vecinos del sector alertaron a la Policía de Monterrey sobre varias detonaciones escuchadas cerca del cruce de Andador de la Grava y Andador de la Lava, muy cerca de la avenida Ruiz Cortines.

Al llegar al sitio, los elementos de investigación y la Policía de Monterrey encontraron una decena de casquillos percutidos y daños en al menos una fachada de vivienda. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. El hecho ocurrió en un área residencial con edificios de departamentos, lo que generó alarma entre los habitantes. Los uniformados acordonaron la zona mientras realizaban la recolección de evidencias, en tanto que investigadores buscan cámaras de seguridad que puedan ayudar a identificar a los responsables.

Vigilan zona tras disparos en el poniente de Monterrey

La colonia Villa Dorada se encuentra muy cerca de Valle Verde primer sector y de la zona de Cumbres, donde inician algunos fraccionamientos privados. Vecinos de estos sectores también reportaron haber escuchado los disparos. Aunque el incidente no dejó víctimas, generó preocupación entre los residentes, quienes señalaron que en las últimas semanas se han registrado varios hechos de inseguridad en el poniente de Monterrey.

Elementos de la Policía de Monterrey y de Investigación permanecieron en el sitio durante varias horas realizando las indagatorias correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, pero las autoridades aseguraron que se mantendrá la vigilancia en la zona.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

