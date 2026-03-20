Muere Hombre Tras Caer en Registro Subterráneo de CFE en Monterrey, Nuevo León

Un hombre murió la mañana de este viernes 20 de marzo luego de caer en un registro subterráneo ubicado debajo de la estación Alfonso Reyes del Metro, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue recibido a las 08:33 horas en el cruce de Avenida Rodrigo Gómez y Lago de Pátzcuaro, en la colonia Central. Al sitio acudieron elementos de auxilio tras el aviso de una persona que había caído en una alcantarilla abierta.

Al arribar, los rescatistas localizaron a un hombre, aparentemente en situación de calle, al interior de un registro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con una profundidad aproximada de un metro y medio.

Video: Muere Hombre al Caer en Registro de CFE en Monterrey

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Hombre ingresa a registro

Según el informe preliminar, la persona habría ingresado al sitio y, presuntamente, hizo contacto con una instalación de alta tensión a través de una varilla que se encontraba en el interior, lo que habría provocado el fatal accidente. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Debido al riesgo por las líneas eléctricas, fue necesaria la presencia de personal de CFE, que realizó maniobras para desenergizar la zona y permitir la extracción del cuerpo en condiciones seguras.

En la atención del incidente participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Cruz Roja Mexicana y Comisión Federal de Electricidad. Tras concluir las labores, el sitio quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, mientras que las unidades de auxilio retomaron operaciones.

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