Muere Motociclista al Impactarse Contra Camioneta en El Carmen, Nuevo León

La tarde de este lunes 20 de octubre se registró un accidente vial que cobró la vida de un joven que conducía una motocicleta en los límites de los municipios de Salinas Victoria y El Carmen, Nuevo León.

El percance ocurrió cuando el joven, de entre 18 y 20 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta y salía de la colonia Rincón del Carmen. Al incorporarse a la carretera que conecta ambos municipios, perdió el control de su vehículo y se impactó contra la parte trasera de una camioneta.

Testigos del accidente señalaron que el joven no portaba casco de seguridad, situación que habría sido determinante para el fallecimiento del joven motociclista. Los cuerpos de rescate de Protección Civil de El Carmen y elementos de Bomberos acudieron al sitio para brindar auxilio, pero lamentablemente la víctima ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada.

Elementos de la Policía Municipal de El Carmen acordonaron la zona mientras peritos y personal del Servicio Médico Forense realizaban las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo. La vialidad se vio afectada por varios minutos debido a las maniobras de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores de motocicletas para que utilicen casco y equipo de protección, además de respetar los límites de velocidad y manejar con precaución. Se espera que durante las próximas horas se den más detalles sobre este accidente vial.

Otro percance vial que dejó a un hombre sin vida ocurrió la mañana de este lunes 20 de octubre en el cruce de la avenida Miguel Alemán y Las Américas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. La víctima se trataba de un ciclista que fue atropellado por un vehículo y quedó atrapado bajo un automóvil en plena vía pública.

De acuerdo con el testimonio del conductor involucrado, la víctima apareció repentinamente en su trayectoria y, aunque intentó frenar, no logró evitar el impacto. Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al lugar para realizar las labores de rescate, sin embargo, se confirmó el fallecimiento del hombre en el sitio.

