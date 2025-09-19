Muere Mujer en Choque Frontal contra Tráiler en Carretera Cadereyta-Allende, en Nuevo León

La mañana de este viernes 19 de septiembre se registró un accidente de carretera entre un tráiler y un auto particular que dejó como saldo una mujer sin vida y un hombre lesionado en el municipio de Cadereyta Jiménez, en Nuevo León. El choque ocurrió minutos después de las cuatro de la mañana, a la altura del kilómetro 17.

La mujer que murió en el accidente y el hombre que resultó lesionado iban bordo de un auto color rojo que fue impactado de frente por un tráiler. Los vehículos involucrados en el choque quedaron a la altura de la empresa Flextec, frente a la colonia Las Palmas, sobre la carretera Cadereyta - Allende.

Detienen a conductor de tráiler involucrado en accidente de carretera en Cadereyta

Luego de recibir el reporte del accidente, se movilizaron hasta el lugar paramédicos y autoridades de seguridad, quienes confirmaron la muerte de la mujer, por lo que, minutos más tarde llegó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para acordonar la zona y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo en la carretera Cadereyta - Allende, en el municipio de Cadereyta Jiménez, en Nuevo León.

Además, el autoridades municipales y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvieron al conductor del tráiler que chocó de frente al auto color rojo para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del chofer de la unidad pesada ni la de las dos víctimas.

