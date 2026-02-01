Muere Mujer tras Accidente en Motocicleta en Monterrey; Su Pareja Queda Gravemente Herido

Una pareja que circulaba a bordo de una motocicleta sufrió un percance vial el cual dejó a una mujer sin vida. El hecho se registró durante las primeras horas de este domingo 1 de febrero, cuando el vehículo ligero avanzaba sobre la avenida Lázaro Cárdenas en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fue en el cruce de Alfonso Reyes donde aparentemente la pareja se habría impactado contra la base de un señalamiento, provocando que ambas personas cayeran sobre la carpeta asfáltica. Fueron vecinos de la colonia Valle del Mirador quienes se percataron de esta situación, por lo que llamaron a las autoridades de emergencia.

Al sitio llegaron de inmediato rescatistas de Protección Civil de Monterrey, quienes al notar que ambos tripulantes necesitaban ser trasladados de inmediato pidieron el apoyo de una ambulancia. Minutos después al sitio arribó una unidad de la Cruz Roja Mexicana y tras brindarle apoyo a los afectados, se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Identifican a mujer fallecida en accidente de motocicleta en Monterrey

El hombre que manejaba la motocicleta quedó gravemente herido, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica. En el punto del accidente se quedaron autoridades para asegurar este punto mientras llegaban peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para comenzar con los trabajos correspondientes.

La mujer fallecida fue identificada como Juliana Jiménez, de 23 años de edad. Hasta el momento se desconoce si la motocicleta avanzaba a exceso de velocidad, por lo qué autoridades ya investigan cómo sucedió este percance para deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que las cámaras de seguridad cercanas ayuden en este caso.

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM