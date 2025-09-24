Muere Niña de 2 Años Tras Choque en Avenida Israel Cavazos en Guadalupe, Nuevo León

Este miércoles 24 de septiembre se registró un accidente vial donde dos vehículos particulares chocaron y varias personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de 2 años que posteriormente perdió la vida. El percance ocurrió en el cruce de las avenidas Israel Cavazos y Pablo Livas en la colonia Jardines de Andalucía, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Noticia relacionada: Mujer es Atropellada por Repartidor de Farmacia Frente al Palacio de Justicia en Monterrey

De acuerdo con la información proporcionada, en el percance participaron una camioneta blanca conducida por un hombre identificado como Andrés, de 38 años, y un automóvil en el que viajaba otro conductor, cuya identidad aún no ha sido confirmada, y una menor de edad.

En el sitio resultaron lesionadas varias personas, entre ellas la menor de tan solo 2 años de edad, quien fue trasladada por sus propios familiares a una clínica privada ubicada a una cuadra del lugar de los hechos. Minutos después se confirmó que la pequeña perdió la vida pese a los intentos por salvarla en el centro de atención médica.

Comienzan investigación de choque en Guadalupe tras muerte de menor

También se reportó que el conductor del automóvil también resultó lesionado, aunque no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud. El sujeto que conducía la camioneta permaneció en el sitio para rendir su declaración ante las autoridades correspondientes.

Este hecho fue atendido por elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Guadalupe, así como Bomberos y Policía de Guadalupe, luego de que se recibiera el reporte de una colisión entre una camioneta blanca y un automóvil compacto. Agentes de Tránsito de Guadalupe se hicieron cargo de la situación para iniciar con las investigaciones que determinen la responsabilidad en este accidente.

Historias recomendadas:

DAGM