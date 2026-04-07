Muere Trabajador al Interior de Empresa en la Colonia Independencia en Monterrey

Un trabajador falleció al interior de una empresa ubicada en la colonia Independencia, en Monterrey, lo que movilizó a diversas corporaciones de seguridad y servicios periciales.

El incidente se registró en un inmueble localizado sobre las calles Jalisco y 2 de Abril, donde elementos de Fuerza Civil acudieron tras el reporte de una persona sin vida dentro del establecimiento.

Al sitio también arribaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del deceso.

Minutos después, personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado para la autopsia de ley que permitirá confirmar la causa exacta de la muerte.

Video: Moviliza Reporte de Hombre sin Vida Dentro de Empresa en Monterrey

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Presunto atragantamiento provoca muerte de hombre

De acuerdo con información preliminar, el fallecimiento podría estar relacionado con un accidente, ya que trascendió que el hombre habría sufrido un atragantamiento mientras se encontraba al interior del inmueble. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen oficialmente lo ocurrido.

La zona permaneció resguardada durante varios minutos por unidades oficiales mientras se desarrollaban las labores periciales. No obstante, no se reportaron afectaciones a la vialidad en el sector, ya que las unidades se mantuvieron al exterior del lugar sin realizar cierres en las calles aledañas.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la víctima.

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