Mujer Activa Botón de Pánico tras Asalto y Logran Detener a Ladrones en el Centro de Monterrey

Una mujer fue asaltada con violencia por dos hombres en el Centro de Monterrey, quienes fueron detenidos minutos más tarde luego de que la víctima corrió hacia un tótem de emergencia ubicado en la calle Pablo A. de la Garza y activó el botón para pedir ayuda a las autoridades de seguridad.

Tras activar el botón de alerta, la mujer denunció el atraco del que fue víctima en la colonia Acero y de inmediato los elementos de la Policía de Monterrey se movilizaron hasta el sitio para auxiliarle e iniciar la búsqueda de los dos presuntos ladrones.

Me acaban de robar la bolsa. Estoy en Colón con Pablo A. de la Garza, me acaban de asaltar. (...) Son dos chavos morenos, uno de ellos tenía lentes, es lo único que pude ver porque me asaltaron afuera de Fundidora

Las cámaras del C4 captaron el momento en el que los presuntos asaltantes fueron localizados e interceptados por la Policía de Monterrey en el cruce de Madero y Prolongación Reforma, cuando dejaban en una camioneta el bolso que le arrebataron a la mujer. Los hombres fueron identificados como Alberto Tadeo “N” y Edson Jahir “N”, ambos de 24 años de edad.

Tras estos hechos, las autoridades exhortan a la ciudadanía a hacer uso de los tótems que están ubicados en puntos estratégicos del municipio de Monterrey para que cuando se registre alguna situación de riesgo o emergencia puedan pedir ayuda y las autoridades puedan actuar de inmediato.

