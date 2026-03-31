Mujer de la Tercera Edad es Atropellada en Santa Catarina, NL; Conductor se da a la Fuga

Una mujer de la tercera edad fue atropellada mientras caminaba por calles de la colonia Tepeyac, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El hecho se dio a conocer la tarde de este martes 31 de marzo, cuando uno de los vecinos de este sector mostró los videos captados por su cámara de seguridad, donde se ve el momento de este percance.

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En las imágenes se puede observar el momento en que la mujer afectada camina por una calle. Minutos después, a la toma entra un vehículo que circulaba a alta velocidad en reversa. Aparentemente el conductor no se percata de la presencia de la señora, por lo que terminó proyectando a la víctima un par de metros.

Luego de percatarse de este percance, el conductor detuvo la marcha por unos segundos para después huir de este lugar a toda velocidad. Luego de que vecinos se percataran de esta situación llamaron de inmediato a los números de emergencia para atender a la mujer herida. Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la víctima presentaba varios golpes.

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Autoridades buscan a conductor que atropelló a mujer en Santa Catarina

Paramédicos señalaron que la mujer atropellada tendría 88 años de edad, por lo que tendría que estar bajo supervisión médica debido al impacto que recibió por el auto. Autoridades de seguridad mencionaron que el video captado por la cámara de seguridad servirá para llevar a cabo los trabajos correspondientes en este caso.

El sujeto que atropelló a la mujer ya es buscado por autoridades, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando los oficiales logren detener al presunto responsable. El video del momento ya comenzó a circular en redes sociales, lo que ha generado varios comentarios por partes de los ciudadanos.

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Con información de Carlos Campos | N+

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