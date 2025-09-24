Mujer es Atropellada por Repartidor de Farmacia Frente al Palacio de Justicia en Monterrey

La mañana de este miércoles 24 de septiembre se registró un accidente vial, donde una mujer resultó gravemente herida tras ser atropellada por un repartidor de farmacia que circulaba en motocicleta en el cruce de las avenidas Rodrigo Gómez y Aztlán frente al Palacio de Justicia en Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Camión de Basura Arrolla a Motociclista en Avenida Madero en Monterrey, Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta no alcanzó a percatarse de que la mujer cruzaba la avenida, lo que ocasionó que la impactara de lleno. La fuerza del golpe provocó que la víctima cayera sobre la avenida, mientras que el motociclista perdió el control de su vehículo y terminó derrapando varios metros, sufriendo también diversas lesiones.

La situación generó la movilización de los cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron elementos del Grupo Nacional de Rescate, personal de Protección Civil de Monterrey, agentes de Tránsito del municipio y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron la atención médica a las dos personas lesionadas.

Debido a la gravedad de las heridas, ambos fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad para recibir atención médica especializada. La mujer fue reportada en estado delicado de salud, mientras que el motociclista sufrió golpes y raspones, aunque también requirió hospitalización.

Vecinos denuncian cruce peligroso en avenida Aztlán tras atropello

Las autoridades de Tránsito de Monterrey cerraron parcialmente la circulación en el cruce de Rodrigo Gómez y Aztlán para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Hasta el momento no se ha confirmado si el repartidor contaba con seguro, ni tampoco se ha dado a conocer la identidad de los involucrados.

Vecinos de la zona señalaron que ese cruce es considerado peligroso, debido al constante flujo vehicular y al poco respeto que algunos conductores muestran hacia los peatones. Por ello, pidieron mayor vigilancia y señalización para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM